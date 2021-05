Grimes revelou ter tido um ataque de pânico depois de participar no programa de televisão "Saturday Night Live", que no passado fim de semana contou com apresentação de Elon Musk, seu companheiro e pai do seu filho. A artista canadiana disse mesmo que foi parar ao hospital depois de momentos assustadores.

Ao partilhar uma série de fotografias onde surge ao lado de Miley Cyrus, a convidada musical do programa do passado sábado, Grimes confessa: "Esqueci-me de partilhar estas fotografias porque, não sei bem como, consegui ter um ataque de pânico e fui parar ao hospital, o que, para ser sincera, foi bastante assustador. Se calhar é uma boa altura para começar a fazer terapia". "Mas, não obstante, uau! A Miley Cyrus é ótima ao vivo e é tão descontraída", acrescenta ainda a artista.

No "Saturday Night Live", Grimes participou num sketch mascarada de Princess Peach, personagem do videojogo "Super Mario", que se apresentou em tribunal no julgamento do vilão Wario, encarnado por Musk. "Fico tão agradecida à equipa do SNL por me ter deixado participar como Princess Peach. Estou tão orgulhosa do meu lindo E (sei que isto vai perturbar os fãs de Grimes portanto peço desculpa antecipadamente). Ele arrasou".