Realizou-se esta terça-feira a cerimónia de 2021 dos BRIT Awards, os prémios maiores da indústria musical do Reino Unido.

O evento, que teve lugar na O2 Arena, em Londres, serviu de teste ao regresso dos grandes concertos e festivais em tempos de pandemia. No público estavam 4 mil pessoas, membros do sistema nacional de saúde, sem máscara ou distanciamento.

O destaque maior vai para Taylor Swift, que se tornou na primeira norte-americana a ser galardoada com o Prémio Ícone. "Muito obrigado aos meus fãs britânicos", disse. "Adoro-vos por tudo o que fizeram por mim".

Entre os outros vencedores da noite contam-se Dua Lipa, cujo "Future Nostalgia" venceu o prémio de Álbum do Ano, e as Little Mix, que venceram na categoria de Banda do Ano.

Confira a lista com todos os vencedores:

Prémio Ícone

Taylor Swift

Estrela em Ascensão

Griff



Melhor Artista Novo

Arlo Parks

Melhor Artista Masculino

J Hus

Melhor Artista Feminino

Dua Lipa

Melhor Single Britânico

Harry Styles – ‘Watermelon Sugar’

Melhor Grupo Britânico

Little Mix

Melhor Grupo Internacional

Haim

Melhor Artista Internacional (Feminino)

Billie Eilish

Melhor Artista Internacional (Masculino)

The Weeknd

Álbum do Ano

Dua Lipa – ‘Future Nostalgia’