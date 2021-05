Foi disponibilizada, nos serviços de streaming, a canção que figurou no episódio d'"Os Simpsons" que satiriza Morrissey e os Smiths.

O tema, intitulado ‘Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)’, é cantado pelo ator Benedict Cumberbatch e Yeardley Smith (a voz de Lisa Simpson) e foi composto em parceria com Bret McKenzie, dos Flight of the Conchords.

No episódio, que Morrissey descreveu como "crime de ódio" (após ser retratado como um artista gordo, velho e racista), Benedict Cumberbatch interpreta Quilloughby, personagem inspirada no vocalista dos Smiths.

Ouça aqui: