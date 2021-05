Sérgio Godinho, Luta Livre, Slow J e A Garota Não estão entre os artistas e projetos que atuam na 2.ª edição do Festival do Maio, que decorre no Seixal, nos dias 28 e 29 deste mês, foi hoje anunciado.

Num comunicado hoje divulgado, a Câmara Municipal do Seixal, que organiza o festival, lembra que este “tem como objetivo promover e fomentar propostas artísticas que tenham como elemento central do seu discurso a intervenção”.

Para atuar no primeiro dia do festival, 28 de maio, foram convocados A Garota Não, Luta Livre (projeto do músico Luís Varatojo), e Ana Tijoux.

No segundo dia, 29 de maio, atuam Bezegol, Sérgio Godinho e Slow J.

Em cada um dos dias, nos intervalos entre as atuações, serão mostrados vídeos “em que atores e cantores interpretam poemas marcantes da poesia de cunho interventivo”, que versam sobre temas como a paz, o trabalho, a mulher, o racismo e a liberdade, da autoria de, entre outros, António Gedeão, Sidónio Muralha, Manuel Alegre, Ary dos Santos, Vinicius de Moraes e Luis Silva (Cuti).

O festival, com direção artística de Luís Varatojo, decorre no Parque Urbano do Seixal e os bilhetes para os concertos estarão à venda a partir de quarta-feira.

A 1.ª edição do Festival do Maio aconteceu em 2019 e incluiu, entre outros, o espetáculo Capicua & Mulheres da Lusofonia (no qual a ‘rapper’ Capicua convidou a cantora Sara Tavares e a ‘rapper’ Eva Rapdiva), e atuações de Kusturica and The No Smoking Orchestra e Pedro Jóia e o Quarteto Arabesco.