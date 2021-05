Morreu Mark Evans, o pai de Adele, aos 57 anos, depois de uma longa batalha contra um cancro no intestino. Evans deixara a mãe de Adele, Penny Adkins, quando a artista tinha apenas 3 anos e os dois nunca mantiveram uma relação de proximidade.

"A família do Mark está, claro, muito perturbada com a sua morte", disse uma fonte próxima ao jornal The Sun, "ele sempre teve esperança que as coisas se resolvessem com a Adele, mas a situação manteve-se amarga até ao fim. Ele ainda tentou algumas vezes resolver a situação, mas já se tinha passado muito tempo".

Evans revelou em 2013 que estava a batalhar contra o cancro e disse numa entrevista ao mesmo jornal britânico que tinha receio de não poder conhecer o neto, Angelo, filho de Adele e do ex-marido Simon Konecki, nascido em 2012. "Não o detesto - é meu pai", chegou a dizer Adele, apesar de Evans ter assumido que tinha sido um mau pai.

"Fui um pai horrível num momento em que ela precisava muito de mim. Bebia dois litros de vodka e sete ou oito cervejas todos os dias. Bebi assim durante três anos", confessou, "só Deus sabe como sobrevivi. Tinha muita vergonha e sabia que o melhor que tinha a fazer pela Adele era assegurar-me que ela nunca me veria naquele estado".