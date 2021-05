Os Black Mamba estão em Roterdão, na Holanda, onde vão representar Portugal na Eurovisão com a canção 'Love Is on My Side', e já fizeram o primeiro ensaio para a segunda semifinal do próximo dia 20, na qual vão disputar o apuramento para a final de dia 22.

A canção dos Black Mamba tem vindo a subir nas tabelas de apostas, estando neste momento no 10º lugar da que diz respeito à segunda semifinal - lugar que garante o apuramento para a final - e no 23º lugar (entre 39 concorrentes) na tabela dos favoritos à vitória, o mais alto em que esteve até ao momento.