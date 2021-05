O primeiro ensaio dos Black Mamba na Eurovisão, em Roterdão, Holanda, fez a canção portuguesa, 'Love Is on My Side', disparar na bolsa de apostas para a vitória: pela primeira vez, entrou no top 20 de favoritos, estando, neste momento, posicionada na 19ª posição.

1 / 9 EBU / THOMAS HANSES 2 / 9 EBU / THOMAS HANSES 3 / 9 EBU / THOMAS HANSES 4 / 9 EBU / THOMAS HANSES 5 / 9 EBU / THOMAS HANSES 6 / 9 EBU / THOMAS HANSES 7 / 9 EBU / THOMAS HANSES 8 / 9 EBU / THOMAS HANSES 9 / 9 EBU / THOMAS HANSES

Na tabela respeitante à segunda semifinal, aquela em que Portugal participará, a 20 de maio, 'Love Is on My Side' também sobe, estando neste momento no 9º lugar, o que, se viesse a verificar-se, garantiria o apuramento da canção para a final de dia 22 de maio.

As reações ao ensaio dos Black Mamba não se refletiram apenas nas casas de apostas, com o blogue de fãs da Eurovisão Wiwibloggs a deixar alguns elogios a Tatanka e companheiros. "No geral, a apresentação em palco deixa boa impressão. É elegante e conta uma história", dizem os comentadores.