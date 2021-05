O número 56 de Hope Road, em Kingston, na Jamaica, era um verdadeiro símbolo para Bob Marley. Situado numa zona da capital jamaicana reservada às classes mais abastadas o mais famoso rasta do mundo tinha o primeiro-ministro Michael Manley como vizinho, o número 56 de Hope Road era uma velha mansão colonial que podia já ter visto melhores dias quando Chris Blackwell, patrão da Island, a entregou a Bob como parte do contrato que os unia, mas que mantinha intacta a aura nobre de outras épocas.

Em 1976, a Jamaica vivia tempos de agitação política e social, com a aproximação de eleições que opunham o People's National Party (PNP) do socialista Michael Manley, amigo de Fidel Castro, e o Jamaica Labour Party (JLP) de Edward Seaga, visto como um aliado dos Estados Unidos na ilha. Além disso, a apocalíptica visão do mundo de alguns rastas indicava que se aproximava o ano em que os dois setes chocariam, tal como os Culture haveriam de cantar em «Two Sevens Clash», apontando o juízo final para 7 de julho de 1977. Razões mais do que suficientes para que a aquisição de um endereço numa Estrada da Esperança se revestisse do maior simbolismo possível.