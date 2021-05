Os ABBA vão quebrar um silêncio de 40 anos e editar música nova em 2021, diz o cantor, escritor de canções e produtor Björn Ulvaeus. "Vamos editar música nova este ano, é uma certeza. Já não é uma hipótese, vai mesmo acontecer", garantiu o músico sueco de 76 anos em entrevista ao jornal The Herald Sun.

"Nós somos mesmo bons amigos. Quando nos juntámos os quatro em estúdio pela primeira vez em 40 anos sentia-se no ar que sabíamos aquilo por que tínhamos passado", continua Ulvaeus, "é difícil de descrever, mas há uns laços muito fortes a unir-nos".

O oitavo e último álbum de originais dos ABBA, "The Visitors", que incluía canções como 'One of Us' ou 'When All Is Said and Done', saiu para as lojas em 1981 e o quarteto, formado por Benny Andersson, Agnetha Faltskog, Frida Lyndstad e Ulvaeus, separou-se no ano seguinte.

Depois de décadas afastados da ribalta, os quatro suecos, responsáveis por êxitos como 'Dancing Queen', 'Fernando', 'Waterloo' ou 'Mamma Mia', voltaram a juntar-se em palco em 2016, num evento privado.

Entretanto, foi anunciada uma digressão em formato holograma e a edição de duas novas canções, 'I Still Have Faith in You' e 'Don't Shut Me Down', mas as novas iniciativas ficaram em pausa devido à pandemia de covid-19.