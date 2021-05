Jennifer Lopez e Ben Affleck estão perto de reatar uma relação que terminou há 17 anos, afirma o website "E! News".

Após o espetáculo "Vax Live", os dois partiram de férias para o estado do Montana, onde permaneceram durante uma semana.

A notícia surge um mês após o fim do relacionamento da cantora com Alex Rodriguez, com quem esteve quatro anos. Fonte próxima de Lopez revelou à "E! News" que os dois "têm mantido o contato ao longo dos anos".

"A química que existe entre eles é assombrosa", afirmou a mesma fonte. "Começaram do mesmo ponto em que estavam, e estão a desfrutar da companhia um do outro".

Jennifer Lopez e Ben Affleck começaram a namorar em 2002, chegando mesmo a anunciar o seu noivado. Porém, terminaram a sua relação dois anos depois.