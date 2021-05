Eddie Vedder foi um dos convidados do espetáculo "Vax Live: The Concert to Reunite the World", cujo objetivo era o de incentivar o público a vacinar-se contra a covid-19.

O evento foi transmitido este fim de semana no YouTube, com Veddar a interpretar 'Corduroy', dos Pearl Jam, e 'I Am a Patriot', versão de Little Steven.

No final da sua atuação, o músico apelou à igualdade no acesso às vacinas. "Aos governos e líderes mundiais, não açambarquem as vacinas, distribuam-nas aos países que delas necessitam", disse.

"Às farmacêuticas, obrigado pelas vossas invenções. Se realmente quiserem ser heróis, distribuam as vacinas ao preço de custo, para que a distribuição das mesmas por todo o planeta seja justa".

Veja o vídeo: