Biggy Pop, a popular catatua de estimação de Iggy Pop, protagonizou mais um vídeo de sucesso.

Desta vez, a ave deixa-se contagiar por um tema dos Sleaford Mods, de título 'Tweet Tweet Tweet'.

Veja aqui a reação de Biggy Pop à canção editada em 2014 e que Iggy Pop, claramente divertido com a dança do animal, apresenta como "uma música do Reino Unido". O vídeo já foi visto mais de três milhões de vezes e partilhado pelos próprios Sleaford Mods.