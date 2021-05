Eddie Johns, músico que os Daft Punk samplaram para criar o êxito 'One More Time', garante que a dupla francesa nunca o ressarciu pelos seus direitos de autor.

Hoje com 70 anos e a viver na rua, Johns é o autor de 'More Spell On You', cuja secção de sopros foi usada pelos Daft Punk na construção de 'One More Time'.

Em declarações ao LA Times, o músico disse querer apenas ser creditado como co-autor de 'One More Time'. "Gostava de poder dar algo à minha filha", afirmou.

Um representante os Daft Punk, contatado pelo jornal, garantiu que a dupla pagou royalties pela utilização do sample - mas estes pagamentos não parecem ter chegado a Eddie Johns, e sim apenas à empresa que detém os direitos sobre 'More Spell On You', a GM Musipro.

O fundador desta explicou ao LA Times ter tentado "localizar" Eddie Johns, sem sucesso. "Vamos analisar o seu caso e falar com ele sobre isto, assim como informá-lo acerca dos seus direitos", disse Georges Mary.