J Balvin foi um dos artistas presentes no concerto "Vax Live: The Concert to Reunite the World", que procurou incentivar o público a vacinar-se contra a covid-19.

O músico colombiano, que contraiu covid-19 em agosto do ano passado, ofereceu mais detalhes em relação à sua luta contra a doença.

"Quase morri de covid", disse. "Não desejo a ninguém aquilo por que passei".

J Balvin instou, ainda, o público a vacinar-se: "Quero que as pessoas saibam que têm de se vacinar, por elas, pelos outros, pelo mundo", afirmou.