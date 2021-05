Elton John gostava de nunca mais cantar 'Crocodile Rock', sucesso que gravou em 1972. Em entrevista ao podcast Deeney Talks, o músico britânico diz: "Provavelmente, vou dar uma festa quando cantar 'Crocodile Rock' pela última vez, mas as pessoas adoram ouvi-la".

"Foi escrita por piada e tornou-se um grande êxito. As pessoas adoram cantá-la comigo", acrescenta John, "portanto quem sou eu para dizer 'não vou tocar'? Eu dou espetáculos para divertir e entreter as pessoas".

O músico deu início à sua digressão de despedida, "Farewell Yellow Brick Road" em 2018, mas devido à pandemia parte das datas foram adiadas - o final está agora programado para 2023. "Quando fizer o último concerto e a digressão chegar ao fim nunca mais vou cantar essa canção".

Do alinhamento da digressão de despedida de John fazem parte os seus maiores êxitos: além de 'Crocodile Rock', o músico apresenta temas como 'Tiny Dancer', 'Rocket Man', 'Candle in the Wind', 'Don't Let the Sun Go Down on Me' ou 'Your Song'.