'Love Is on My Side', dos Black Mamba, seria apurada para a final da Eurovisão se a segunda semifinal, aquela em que Portugal participa, se realizasse hoje.

Nas casas de apostas, a canção portuguesa sobe, pela primeira vez, ao décimo lugar entre as 17 canções que participam na segunda eliminatória, que se realiza a 20 de maio em Roterdão, na Holanda.

O tema dos Black Mamba encontrava-se empatado com a canção da Áustria, na semana passada, mas acabou por ultrapassá-la e tem neste momento 46% de probabilidades (contra 43%) de passar à grande final, que se realiza a 22 de maio.

Contudo, na tabela de apostas dos favoritos à vitória 'Love Is on My Side' volta a descer uma posição, depois de mais de uma semana posicionado no 24º lugar, encontrando-se neste momento na 25ª posição entre as 39 canções concorrentes.