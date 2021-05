Morreu Tawny Kitaen, atriz e modelo que figurou em vários vídeos dos Whitesnake, incluindo o clássico 'Here I Go Again'.

As causas da morte de Kitaen, de 59 anos, não foram para já reveladas. A atriz faleceu em sua casa em Newport Beach, na Califórnia.

Para além dos vídeos dos Whitesnake - Kitaen foi casada com o vocalista David Coverdale -, a atriz participou ainda em episódios de séries como "Seinfeld", e em filmes como "Bachelor Party", com Tom Hanks.