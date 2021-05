A cantora Meredith Bull tornou-se viral, no TikTok e no Twitter, após partilhar um vídeo com uma canção de sua autoria, 'I Don't Wanna Be Touched'.

Entre estas duas plataformas, o vídeo já amealhou mais de 5 milhões de visualizações. E o segredo está na sua composição: 'I Don't Wanna Be Touched' foi composta a partir do miar de um gato.

O processo pode ser visto em tempo real, com Meredith a importar a gravação áudio do miado para o computador, inserindo-o no tema. Bastou juntar-lhe bateria e baixo...

Veja o vídeo: