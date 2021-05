'Careless Whisper', de George Michael, foi votada como a melhor canção de amor de sempre pelos ouvintes das rádios Smooth.

O tema venceu pelo terceiro ano consecutivo, figurando no primeiro lugar de uma lista com 500 canções.

O resultado já mereceu resposta por parte da família do falecido músico: "saber que a música do George continua a ser adorada pelos fãs de todo o mundo significa tudo para nós", afirmaram.



George Michael tem um total de 17 canções nessa tabela, com 'A Different Corner' a ocupar o quarto lugar e 'Don't Let the Sun Go Down on Me', com Elton John, em 15º.

O próprio Elton John segue em segundo lugar dos mais votados, com 16 canções, ao passo que Whitney Houston é a cantora mais votada, com 13.