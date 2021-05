Quando faleceu, a 11 de Maio de 1981, há praticamente 40 anos, Bob Marley deixou um mundo diferente daquele que encontrou quando nasceu em Nine Miles, uma pequena localidade rural, filho de um directo representante do velho império britânico, que estava prestes a colapsar. Marley era um claro caso de um fruto de dois mundos opostos: o pai, militar, supervisionava aquela colónia britânica, parte do império desde 1660, terra de corsários e de lendas e de violência, a mãe, Cedella, descendia da tribo Cromantree, os antigos escravos que protagonizaram as mais violentas revoltas, em busca da liberdade, naquela ilha tão distante e no entanto tão próxima da capital do império.