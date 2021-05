Foi divulgado um vídeo que mostra James Hetfield a menosprezar um dos grandes clássicos dos Metallica, 'The Four Horsemen'.

Ao decidir canções para um alinhamento, Ulrich sugere 'Damage Inc.' e 'Holier Than Thou', ambas aprovadas pelo guitarrista e vocalista. Com 'The Four Horsemen' a reação deste é diferente: "essa é uma porcaria", diz.

O tema é um dos mais acarinhados pelos fãs dos Metallica, e houve quem apontasse razões extra-musicais para o desabafo de Hetfield.

O website brasileiro Tenho Mais Discos Que Amigos refere que alguns desses fãs lembraram que o tema foi originalmente composto quando Dave Mustaine ainda fazia parte dos Metallica, brincando que Hetfield não quer ouvir Kirk Hammett "estragar" os solos do hoje líder dos Megadeth.