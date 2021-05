Foi a 2 de maio de 1996, numa noite de chuva, que os Smashing Pumpkins se estrearam em solo português com um concerto na Praça de Touros de Cascais. A atuação histórica aconteceu no auge da popularidade da banda de Billy Corgan, que tinha editado, poucos meses antes, o álbum duplo “Mellon Collie and the Infinite Sadness”, considerado por muitos a sua obra-prima. O coletivo de Chicago foi recebido por uma multidão de 12 mil fãs depois de uma primeira parte assegurada pelos Filter, e em mais de duas horas serviu clássicos que perduram até hoje, como ‘Tonight, Tonight’, ‘Zero’, ‘Disarm’, ‘Today’, ‘Bullet With Butterfly Wings’ ou, claro, ‘1979’. Prepare-se para viajar no tempo.