A organização do festival Rolling Loud irá decidir, este mês, se a edição deste ano se mantém.

O festival, dedicado ao hip-hop, está agendado para os dias 6, 7, 8, 9 e 10 de julho, na Praia da Rocha, em Portimão.

No Instagram, a organização mostrou-se satisfeita pelo levantamento das restrições de viagem em Portugal e por toda a Europa, e disse estar em contato permanente com as autoridades portuguesas.

Até 28 de maio, garante a organização, irá saber-se se o festival terá mesmo lugar ou se será novamente adiado.

Caso seja cancelado ou adiado, os bilhetes serão válidos para 2022 - e quem pretender o reembolso poderá pedi-lo.