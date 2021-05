O FBI divulgou os ficheiros que mantinha em segredo, relacionados com a morte de Kurt Cobain.

Estes ficheiros contêm cartas de fãs preocupados com o caso, num total de dez páginas. Entre estas estão cartas de indivíduos que acreditam que Cobain foi assassinado, e não que se suicidou.

Ambas as cartas citam livros escritos sobre a morte de Cobain, como "Who Killed Kurt Cobain?", e o testemunho de um detetive privado, que acredita que Courtney Love está de alguma forma relacionada com a morte do líder dos Nirvana.

Nos mesmos ficheiros, o FBI agradece a preocupação, mas explica nada poder investigar "a não ser que tenha ocorrido uma violação das leis federais".