Eddie Vedder emocionou-se, ao voltar a pisar um palco pela primeira vez desde a pandemia.

A ocasião deveu-se ao espetáculo "Vax Live: The Concert to Reunite the World", que teve lugar no SoFi Stadium, na Califórnia.

O espetáculo, ocorrido no passado dia 2 de maio, juntou ainda nomes como Jennifer Lopez e os Foo Fighters. O objetivo era o de incentivar o público a vacinar-se contra a covid-19.

Num vídeo gravado por Hugh Evans, da Global Citizen, Vedder mostra-se emocionado e entusiasmado por pisar o palco. Durante o concerto interpretou 'Corduroy', dos Pearl Jam, e 'I Am a Patriot', versão de Little Steven.

O espetáculo será transmitido via YouTube a partir da 1h da manhã de domingo.