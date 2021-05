Os Pearl Jam disponibilizaram as gravações de 186 concertos, referentes às digressões de 2000, 2003, 2008 e 2013.

Estes concertos podem agora ser recordados através de plataformas como o Spotify, a Apple Music, a Amazon ou o Tidal, totalizando 5404 canções.

Previamente distribuídos através do clube de fãs dos Pearl Jam, estes espetáculos nunca estiveram disponíveis para streaming.

Entre os concertos a que os fãs terão agora acesso está o que a banda deu no Estádio do Restelo, em maio do ano 2000. Recorde-o aqui: