Dino D'Santiago, que foi pai pela primeira vez este ano, partilhou uma foto com o seu bebé ao colo, congratulando-se pela "imensidão de sentimentos" que o tem invadido.

"Três meses a ser invadido por uma imensidão de sentimentos que desconhecia serem possíveis", escreveu o músico.

Há poucos dias, Dino D'Santiago escreveu também uma longa homenagem à mãe do seu filho, louvando a sua entrega e abnegação.

"Tenho tido a oportunidade de assistir de perto a todos os segundos destes quase três meses de vida do Lucas e mesmo dando o meu melhor nas suas mudas de fralda, banhos, momentos de amamentação e trocas de roupa, sentindo a fadiga do “Tudo Ele”, e acreditem que tenho mesmo dado tudo de mim nesse aspeto, é incomparável com aquilo a que os meus olhos assistem quando vejo o quão plena és para o nosso filho", escreveu.