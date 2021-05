A cerca de duas semanas da segunda semifinal do Festival da Eurovisão, que acontece em Roterdão a 20 de maio, os Black Mamba têm razões para sorrir.

Segundo as casas de apostas, 'Love Is On My Side', a canção que representará Portugal no grande evento internacional, está à porta do top 10 dos temas com mais probabilidades de se apurarem para a final.

O tema dos Black Mamba encontra-se em 11º lugar, empatado com a Áustria, que está em 10ª; ambos têm 45% de probabilidades de passarem à grande final. O último lugar a garantir o apuramento, recorde-se, é o 10º.

No que toca às canções da primeira semifinal, as mais bem posicionadas para passarem à final de 22 de maio são as representantes da Suíça, Bulgária e Finlândia.