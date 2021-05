Ed Sheeran será o novo patrocinador das camisolas do Ipswich Town, clube pelo qual torce desde criança.

O anúncio foi feito esta quinta-feira e terá a duração de uma época. Em 2021/22, os jogadores e jogadoras do Ipswich Town jogarão com o autor de 'Shape Of You' ao peito.

"Este clube faz parte da comunidade local, e esta é a forma que encontrei de mostrar o meu apoio", afirmou Sheeran. "Sempre gostei das minhas visitas a Portman Road, e mal posso esperar para poder lá voltar, assim que os adeptos possam voltar aos estádios".

O Ipswich, campeão inglês em 1961/62, ocupa neste momento a 9º posição na League One, o terceiro escalão de futebol daquele país.