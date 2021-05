Inicialmente agendada para 2020, a visita de Andrea Bocelli a Portugal foi adiada para 2021 e, para que se cumpram as normas da Direção-Geral de Saúde, a lotação do espetáculo será dividida em duas datas: 25 e 26 de junho, no Estádio Municipal de Coimbra. Mariza é a convidada especial de ambos os concertos.

Segundo a empresa MOT, que organiza os espetáculos, em cada concerto será ocupada cerca de 50% da lotação do estádio, ou seja, estarão presentes no máximo 13 mil pessoas.

"O espetáculo terá marcação de lugares, tanto nas bancadas como no relvado, o que vai possibilitar o distanciamento físico entre pessoas em todos os momentos, bem como a circulação de espectadores antes, durante e depois do espetáculo.", pode ler-se em comunicado.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas, sendo necessário, em alguns casos, emitir um ingresso novo. As dúvidas podem ser tiradas neste site concertocoimbra.pt/data-extra ou pelo telefone 960 259 445.

Ao público, será pedido que cumpra as regras de segurança da era covid, garantindo-se as seguintes condições:

- Distanciamento físico nas bancadas e relvado



- Redução da lotação do estádio



- Disponibilização de álcool-gel em diferentes pontos dos recinto, incluindo à entrada



- Medição de temperatura por meios não invasivos à entrada, sem regist



- Uso obrigatório de máscara no recinto, tanto em ambientes fechados, como ao ar livre



- Higienização regular das zonas comuns e pontos de contacto (corrimões, instalações sanitárias, etc.)



- Recomendação de permanência no seu lugar durante toda a duração do espetáculo



- Circulação de pessoas apenas por motivos pontuais, cumprindo sempre os circuitos de circulação e as indicações do staff



- Supressão do serviço de bar para evitar a circulação de pessoas



- Será permitido a cada espectador trazer um contentor de líquidos para uso pessoal



- Durante o evento, não é recomendável a ingestão de alimentos, salvo por razões de saúde



- Saída faseada do estádio no final do espetáculo