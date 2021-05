Donald Glover, também conhecido como Childish Gambino, foi acusado de plágio.

O rapper Kidd Wes afirma que o êxito 'This Is America' é uma cópia de um tema que, dois anos antes, lançou no Soundcloud intitulado 'Made In America'.

Wes já deu entrada com um processo em tribunal, onde se lê que 'This Is America' e 'Made In America' apresentam "conteúdo rítmico, lírico e temático quase igual" nos refrões.

O rapper cita ainda um musicólogo, que comparou as duas faixas e que chegou à conclusão que tais semelhanças "não são, provavelmente, coincidência".

Ouça aqui os dois temas: