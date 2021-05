Em 1989, Kurt Cobain viajou até Inglaterra com os Nirvana, a bordo da digressão de "Bleach", o primeiro álbum da banda de Seattle. Na altura, a sua amiga Tessa Osbourne cortou-lhe o cabelo, ocasião que ficou documentada em várias fotografias.



Quando Kurt Cobain morreu, em 1994, a sua amiga ofereceu as melenas de cabelo que guardara a uma artista de Seattle, Nicole DePolo. Mais tarde, as madeixas chegariam às mãos de John Reznikoff, que em 2014 foi considerado pelo Guiness o maior colecionador do mundo de "cabelo histórico". Agora, Reznikoff vai leiloar essas melenas de cabelo de Kurt Cobain, acompanhadas por um certificado de autenticidade das mesmas.

"Este artefacto único é uma novidade no mercado e vem acompanhado por uma prova de origem, incluindo fotos de Kurt com a mulher que lhe cortou o cabelo, de tesoura na mão, e do cabelo a ser cortado", pode ler-se no site do leiloeiro.

A licitação mínima para obter a bizarra recordação é de 2 mil euros. Pode ver mais sobre o leilão aqui.