Bebe Rexha falou sobre a sua sexualidade, que diz ser um "espectro", em entrevista à revista Gay Times, revelando que apesar de se encontrar numa relação com um homem já se apaixonou por mulheres antes, tendo namorado com algumas que eram celebridades.

"É muito difícil porque toda a gente nos quer colocar numa caixa, e eu não gosto de caixas", começa por dizer, referindo-se à sua orientação sexual, "se já saí com raparigas antes? Sim. Se já namorei com raparigas? Sim, já. E algumas delas eram famosas".

A artista norte-americana, que se tornou conhecida com sucessos como 'Me, Myself & I' ou 'Meant to Be', não refere, no entanto, nomes das mulheres com quem manteve relacionamentos. "Não vou dizer os nomes delas. Apesar de saber que as pessoas se iam pelar por isso, não o vou saber!".

Rexha diz, contudo, que sempre que se apaixona por uma mulher é tudo muito intenso. "Aquilo que posso dizer é que quando estou numa relação com uma rapariga é tudo muito emocional. O poder... Pessoalmente, não consigo lidar com isso".