Os Coldplay estão de regresso com 'Higher Power', a sua primeira canção em dois anos.

O tema foi composto a meias com o produtor Max Martin, responsável por alguns dos maiores êxitos pop das últimas décadas.

A estreia do tema foi feita pelas mãos do austronauta Thomas Pesquet, a bordo da Estação Espacial Internacional, e o vídeo, de realidade aumentada, conta com a presença de vários "alienígenas" dançarinos.

Ouça aqui: