Ana Moura anunciou esta sexta-feira dois concertos integrados na segunda edição do Santa Casa Portugal Ao Vivo.

A fadista, que concedeu ao Expresso a sua primeira grande entrevista desde que anunciou a sua nova vida, vai subir ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, a 19 de junho, e da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, no dia 25 de junho.

Segundo informação avançada pela promotora Everything is New, estes dois concertos substituem os espetáculos humorísticos "Casal da Treta", protagonizados por Ana Bola e José Pedro Gomes, que "por motivos de força maior, cancelaram a sua digressão".

Os bilhetes para os concertos de Ana Moura, ambos com início às 21h, já se encontram à venda, custando entre €20,00 e €40,00.

Em entrevista ao Expresso, publicada na revista E deste dia 7 de maio, a fadista fala sobre a decisão de prosseguir a sua carreira independente de editoras e agências de management, recordando o conselho que Prince lhe deu: "O Prince dizia-me: 'Ana, tens de ser independente, faz as tuas escolhas, não tenhas manager nem editora'".

Veja o vídeo de 'Andorinhas', o single que antecipa o novo álbum de Ana Moura, a ser editado mais perto do final do ano, e siga o link para ler a entrevista da artista ao Expresso.