Ana Moura fala sobre a "grande amizade" que mantinha com Prince, falecido em 2016, e os conselhos que recebeu dele numa grande entrevista à revista E, do Expresso de 7 de maio, a primeira depois de anunciar a sua nova vida, independente de editoras e agências de management.

"Acho que finalmente cheguei ao ponto a que pensava nunca vir a chegar, porque, há uns anos, o Prince dizia-me: 'Ana, tens de ser independente, faz as tuas próprias escolhas, não tenhas manager, não tenhas editora.'", diz a fadista, que editou recentemente o single 'Andorinhas' e editará um novo álbum mais perto do final do ano.

Sobre a inesperada amizade com o músico norte-americano, Moura explica que sempre sentiu que "qualquer momento que passava com ele era uma aprendizagem. Ele era uma pessoa especial".

"Cada momento que vivia com ele era lindo. Fui intitulada em alguma imprensa internacional como protegida dele e sou muito grata por tudo aquilo que ele me ensinou, mas, quer dizer, nunca fui editada pela editora dele. Honestamente, não estava à espera de retorno e acho que ele sentia isso".

Questionada sobre eventuais gravações de colaborações perdidas no famoso "cofre" de Prince, a fadista revela: "Há no cofre dele uma música em que não estamos os dois a cantar, mas que é produzida por ele. É uma das que acabei por gravar neste disco".

