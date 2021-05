Madonna juntou-se a Snoop Dogg no vídeo para 'Gang Signs', tema retirado ao mais recente disco do rapper, "From Tha Streets 2 Tha Suites".

A artista pode ser vista com uma farta cabeleira platinada e a fumar, em lingerie.

"Aparecer no vídeo do Snoop Dogg foi muito divertido", escreveu Madonna nas redes sociais. Veja aqui o vídeo: