A edição de 2021 do festival Astroworld, organizado pelo rapper Travis Scott, já se encontra esgotada.

Mais de 100 mil pessoas passarão por Houston, nos próximos dias 5 e 6 de novembro. Os passes esgotaram em apenas uma hora.

Para já, o único nome anunciado para o cartaz é o do próprio Travis Scott, que se encontra a trabalhar num novo álbum, "Utopia".

A edição de 2019 do festival, realizada em apenas um dia e com 50 mil pessoas, contou com nomes como Marilyn Manson, Pharrell Williams, Rosalía, Young Thug, Migos, Megan Thee Stallion e Playboi Carti, entre outros.