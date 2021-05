Apenas uma semana após o início das gravações de "House of the Dragon", prequela de "A Guerra dos Tronos", o canal HBO divulgou as primeiras imagens da série.

"House of the Dragon" é baseado em "Sangue & Fogo", livro de George R.R. Martin de 2018. A ação desenrola-se 300 anos antes de "A Guerra dos Tronos".

A atriz Emma D'Arcy irá interpretar o papel de Rhaenyra Targaryen, ao passo que Matt Smith será Daemon Targaryen, seu tio. Olivia Cooke, Steve Toussaint e Rhys Ifans também fazem parte do elenco.

"House of the Dragon" deverá chegar ao HBO em 2022. Veja as imagens: