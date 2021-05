António Manuel Ribeiro é o convidado do episódio desta semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra, o músico fala sobre as origens de um álbum a solo feito de canções que foram, ao longo dos anos, ficando longe do âmbito estético dos UHF, e cujo título remete para uma infância passada sob a mão firme da mãe. “As Canções da Casa Escura” são, nas suas palavras, “uma espécie de colheita de repouso”, que outra “casa escura”, a pandemia, conduziu ao momento certo de edição.

Numa conversa sobre paixões e aversões, o músico reflete também sobre Portugal, evocando episódios que considera exemplares na definição da personalidade “bipolar” da nação: das trevas da ditadura às ideologias vazias que procuram corroer a democracia, detendo-se na atual situação a que estão submetidos trabalhadores agrícolas imigrantes em Odemira.

Também neste Posto Emissor se desvenda a ponta do véu de uma entrevista em primeira mão com Ana Moura à revista E, do Expresso (nas bancas a 7 de maio), exaltamos as capacidades aditivas dos holandeses Altin Gün, artífices de um exemplar coquetel de psicadelismo turco impregnado de 'groove', e deixamos algumas sugestões de concertos que se realizam nos próximos dias.

A apresentação do 59º Posto Emissor está a cargo de Luís Guerra e a edição multimédia é de João Luís Amorim.

Sejam bem-vindos.