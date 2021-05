Madonna homenageou, nas redes sociais, o modelo Nick Kamen, falecido esta terça-feira aos 59 anos.

Kamen era amigo e protegido de Madonna, tendo-se tornado conhecido com uma campanha da Levi's de 1985 e pelo êxito 'Each Time You Break My Heart', escrito em parceria com a artista.

"Parte-me o coração saber que partiste", escreveu Madonna. "Foste sempre um ser humano doce e simpático, e sofreste tanto. Que sejas mais feliz onde quer que estejas".

Veja o post: