Fernando Ribeiro falou das várias tatuagens que tem e do seu significado. Em entrevista à revista "Tattoo Life", o vocalista dos Moonspell explica a motivação de cada tatuagem e também o seu autor.

Sobre a tatuagem que tem no braço direito, Fernando Ribeiro diz que foi inspirada no livro "O Homem Invisível", de H. G. Wells, e que se relaciona com uma fase da sua vida pessoal.

"O design original é americano mas quem fez a minha tatuagem foi o senhor Pinela, do Bang Bang Studio, em Sintra", revela. "Adoro esse livro de H. G. Wells. [Quando fiz essa tatuagem] tinha sido pai e sentia-me bastante 'invisível' na minha pessoal, então tatuei [o homem invisível]. Não está perfeita, mas também não gosto de tatuagens perfeitas."

Na mesma entrevista, Fernando Ribeiro fala de uma segunda tatuagem inspirada pelo seu filho, Fausto. "É outra obra de arte feita pelo Pinela. Tem o nome do meu filho, um coração trespassado por um punhal, uma rosa, umas gotas de sangue e ainda um pequeno texto. Diz 'sangue do meu sangue'."