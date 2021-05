O músico brasileiro Rodrigo Amarante, um dos cantores-compositores da banda Los Hermanos e autor, a solo, do celebrado álbum "Cavalo" (2013), anunciou os pormenores do seu novo álbum em nome próprio. Em 2022, o carioca regressa também a Portugal, para concertos na Casa da Música, no Porto, a 18 de abril, e no Capitólio, em Lisboa, a 19.

"Drama" é o título do sucessor de "Cavalo", devendo sair a 16 de julho, com chancela da editora independente norte-americana Polyvinyl.

Veja aqui o vídeo de 'Maré', descrita pelo autor como "uma canção otimista e aparentemente feliz, que encerra detalhes menos alegres, escondidos sob a superfície." O vídeo, tal como a canção, é da autoria de Rodrigo Amarante.