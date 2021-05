Beyoncé prestou homenagem, no seu site oficial, ao humorista brasileiro Paulo Gustavo, que esta semana morreu, vítima de covid-19. O artista, que tinha muitos fãs no Brasil e também em Portugal, tinha 42 anos.

"Paulo Gustavo, descansa em paz", pode ler-se no site de Beyoncé, de quem o brasileiro era grande fã.

Paulo Gustavo, que sofria de asma, pertencendo assim a um grupo de risco, estava internado há dois meses. Segundo a sua melhor amiga, Susana Garcia, citada pela revista "Quem", o humorista fizera uma doação de cerca de 80 mil euros aos hospitais brasileiros mais afetados pela pandemia. "Na crise em Manaus, você enviou 500 mil reais para compra de oxigénio e nunca divulgou nada. Lembro um dia, antes de você ser intubado, que você me disse que estava sentindo muita falta de ar, mesmo com cateter de oxigénio, e que você estava feliz de ter comprado oxigénio para as pessoas", partilhou Susana Garcia.