O álbum de estreia de Pedro Mafama, "Por Este Rio Abaixo", tem edição marcada para 28 de maio e conta com vários convidados de peso, pode a BLITZ avançar. Ana Moura, Profjam, Branko e Tristany juntam-se ao músico, que inclui também nas músicas do álbum samples de Michel Giacometti e Dead Combo.

Produzido com Pedro da Linha, também ligado ao novo álbum de Ana Moura, o disco inclui o single 'Estaleiro' e canções como 'Linda Forma de Morrer', em dueto com a fadista; 'Cidade Branca', com Profjam; ou 'Borboletas da Noite', com Tristany.

Além dos convidados já referidos, o disco com também, do lado da produção, com participações de Beatoven, Franklin Beats, Pedro O Mau e Pedro Ferreira, e Ângelo Freire na guitarra portuguesa e Monksmith nos teclados. Veja o vídeo de 'Estaleiro' e o alinhamento completo de "Por Este Rio Abaixo".

1. Noite Escura

2. Estaleiro

3. Leva

4. Cidade Branca (com Profjam)

5. Mercado

6. Algo Para a Dor (com Branko)

7. Barca

8. Ribeira

9. Que o Céu Não Caia

10. Contra a Maré

11. Borboletas da Noite (com Tristany)

12. Linda Forma de Morrer (com Ana Moura)

13. Mar Morto