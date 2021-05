Rui Massena, o mais recente convidado do Posto Emissor, diz que a pandemia pôs à prova o seu natural otimismo. "Às vezes, cá dentro, vejo dificuldades, mas no geral gosto de não ter muita lucidez", diz o maestro, pianista e compositor "estes tempos trouxeram-me uma lucidez indesejada".

"Não sou só um tolo que não se preocupa com as questões mais profundas", acrescenta, "só um tolo não sente as coisas que acontecem. O que acho é que há uma decisão de continuar a olhar para a frente".

Ouça a partir dos 12m 42s.

