Os Nirvana foram alvo de um processo judicial por violação de direitos de autor, por terem alegadamente utilizado uma ilustração de C.W. Scott-Giles para uma tradução em inglês, de 1949, do "Inferno" de Dante em merchandising seu, vendido por todo o mundo.

Esse processo foi movido por Jocelyn Susan Bundy, neta de Scott-Giles, que é apontada como sua herdeira. Para além dos Nirvana, a Live Nation Merchandise, a Merch Traffic e a Silva Artist Management foram também processadas.

Contatadas pela "Rolling Stone", nenhuma das partes envolvidas prestou quaisquer declarações.

O desenho em questão é um diagrama do "Inferno Superior", os primeiros cinco círculos pelos quais Dante se aventura no Inferno com o seu guia, o poeta romano Virgílio, na "Divina Comédia".

Em janeiro, Jocelyn descobriu que os Nirvana estavam a utilizar uma imagem "virtualmente idêntica" à ilustração de Scott-Giles em discos de vinil, roupas, porta-chaves, canecas, patches, botões e outros artigos vendidos nos Estados Unidos e em todo o mundo.

Exige, agora, que esses artigos sejam retirados do mercado e que os Nirvana paguem uma indemnização.