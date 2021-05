Morreu o cantor e modelo Nick Kamen, que se tornou conhecido depois de protagonizar um anúncio televisivo da Levi's, em 1985, gravado numa lavandaria.

Apesar de não ter sido ainda divulgada a causa, a morte do artista inglês, que tinha 59 anos, foi confirmada nas redes sociais pelo amigo Boy George. "Que descanse em paz o homem mais bonito e querido", escreveu o ex-Culture Club no Instagram.

Depois de arrancar a sua carreira como modelo, Kamen tornou-se protegido de Madonna e saltou para o mundo da música com o single 'Each Time You Break My Heart', coescrito pela rainha da pop.

Nos anos seguintes, voltou às tabelas de vendas de singles com canções como 'Tell Me', 'I Promised Myself' (com Madonna nos coros) ou uma versão de 'Loving You Is Sweeter Than Ever', dos Four Tops. Kamen gravou cinco álbuns entre 1987 e 1992.

Recorde abaixo o anúncio da Levi's, que tem como banda sonora 'I Heard It Through the Grapevine', de Marvin Gaye, e o vídeo de 'Each Time You Break My Heart'.