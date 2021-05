"Bem Bom", filme sobre as Doce, girl band portuguesa dos anos 80, vai chegar finalmente às salas de cinema.

Adiado por duas vezes devido à pandemia, o filme tem estreia marcada para 8 de julho.

Realizado por Patrícia Sequeira, "Bem Bom" reúne no elenco Carolina Carvalho (como Helena Coelho), Bárbara Branco (Fátima Padinha), Lia Carvalho (Teresa Miguel) e Ana Marta Ferreira (Laura Diogo).

Produzido pela Santa Rita Filmes, o filme "trata de forma romanceada a vida das quatro cantoras da maior girl band portuguesa", acompanhando o percurso da banda desde a sua formação, em 1979, "até ao pico do sucesso".

O título do filme é também o título de uma das canções mais populares das Doce. Com 'Bem Bom', tema de Tozé Brito, António Pinho e Pedro Brito, o grupo venceu o Festival da Canção em 1982 e, como tal, representou nesse ano Portugal no Festival Eurovisão da Canção.