A canção oficial do Euro 2020, que se realiza este verão, é da autoria de Martin Garrix, em parceria com os U2.

O tema é intitulado 'We Are The People We've Been Waiting', e será divulgado de forma oficial no dia 14 de maio.

De acordo com o "The Sun", Bono e The Edge estão neste momento em Londres para gravar o vídeo respetivo, na companhia do DJ e produtor holandês.

"O Martin adora futebol, pelo que esta oportunidade foi para ele um sonho", afirmou fonte próxima dos envolvidos. "Passou meses e meses a trabalhar na canção, para que ficasse perfeita".